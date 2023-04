Löhne in Elektroindustrie steigen um 9,9 Prozent

Plus für Speditions- und Lagerangestellte

Auf einen neuen Kollektivvertrag konnten sich jetzt auch die Vertreterinnen und Vertreter in der Speditions- und Lagerbranche einigen. In Kombination mit einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden würden die Stundenlöhne um durchschnittlich 11,33 Prozent steigen, teilte die Gewerkschaft vida am Mittwoch mit. Darüber hinaus wurde eine steuerfreie Teuerungsprämie in Höhe von mindestens 300 Euro für Teilzeitkräfte und 600 Euro für Vollzeitkräfte beschlossen. Die Erhöhung gilt rückwirkend mit 1. April. Ungefähr 25.000 Arbeiterinnen und Arbeiter sind von dem neuen Kollektivvertrag umfasst.