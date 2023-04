Winter trotz Diskussionen touristisches Zugpferd

Was tun, wenn in Zukunft der Schnee ausbleibt?

Winterurlaub ist also nach wie vor gefragt. Aber wie lange noch? Diese Frage beschäftigt die Branche intensiv. Die Tirol Werbung (TW) hat ein eigenes Future Lap eingerichtet, um auf Entwicklungen rechtzeitig reagieren zu können. „Wir spielen dabei viele Szenarien durch. Etwa: Was würde es bedeuten, wenn in zehn Jahren Schnee absolute Mangelware ist?“, beschreibt TW-Geschäftsführerin Karin Seiler Fragestellungen an das Zukunftslabor. Einige Antworten gibt es auch schon: Etwa, dass Schnee für den Weihnachtsurlaub nicht das entscheidende Argument ist und Golfplätze auch im März – einem der wichtigsten Wintermonate – gerne besucht werden.