Sorgen um den Skisport: Zukunft liegt in der Höhe

„Der Wandel ist nicht mehr zu leugnen.“ Ja, die Zahlen lügen nicht: Die globale Durchschnittstemperatur lag im Vergleich zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei plus 1,2 Grad, die Anzahl der schneebedeckten Tage in den Bergen ist in den letzten 50 Jahren um einen Monat gesunken. Und niedrigere Skigebiete sind in Zukunft nicht mehr rentabel. All das sagt Meteorologe Georg Haas bei einer Podiumsdiskussion am tief verschneiten Stubaier-Gletscher auf fast 3000 Meter Höhe. Wo aktuell, Ende April, noch traumhafte Winterverhältnisse herrschen.