Immer Ärger mit dem Parkpickerl in Wien

Seit einigen Monaten hat Hietzing das flächendeckende Parkpickerl. Vor allem Anrainer an der U4 hatten gehofft, dass dadurch der Parkplatzdruck gemildert wird. Zur Erinnerung: Jahrelang haben Pendler ihre Autos im pickerllosen Bezirk abgestellt und sind dann in die U4 umgestiegen. „Jetzt sind zwar die Pendler Geschichte, doch nun kommen die Hietzinger abseits der Öffis und verstellen die Plätze, um in die U4 umzusteigen“, so FPÖ-Bezirksparteiobmann Georg Heinreichsberger.