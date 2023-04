„Ein Erfolg der KPÖ ist auch bei uns möglich“

Mehr Präsenz in der Kommunalpolitik

Aber: Sie blickt bereits ins Jahr 2027. Bei der dann anstehenden Wahl könnte der Rückenwind aus Graz und Salzburg auch in Oberösterreich die KPÖ in den Landtag wehen, glaubt sie. Dazu brauche es breitere Präsenz in allen Landesteilen, sagt Grünn. Derzeit ist die KPÖ in Linz (mit zwei Mandaten) sowie in den Innviertler Gemeinden Peterskirchen und Brunnenthal im Gemeinderat vertreten. „Die Kommunalpolitik ist die Basis für einen Erfolg bei der Landtagswahl“, sagt Grünn.