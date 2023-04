Wiener Öffis: „Mehr Anbindung an Außenbezirke!“

Bessere Anbindung an Außenbezirke

Die meisten Vorschläge erreichten uns zu den Außenbezirken Wiens. Egal ob in den Westen nach Breitenfurt, in den Osten in die Donaustadt oder in den Norden nach Floridsdorf, überall bekam der Wunsch nach einer besseren Öffi-Anbindung viel Zuspruch von unseren Lesern.