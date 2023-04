Sagen Sie uns: Wo braucht Wien mehr Öffis?

Wegen des rasanten Bevölkerungswachstums bauen Stadt und Wiener Linien die Öffis jetzt weiter aus. Von Juni 2024 bis Herbst 2025 bekommt Wien eine neue Bimlinie, die die Josefstadt mit dem Nordbahnviertel verbinden wird. Bis zum Jahr 2026 soll die U5 fertiggestellt werden, bis 2028 der Ausbau der U2. Doch wo ist das Wiener Öffinetz noch undicht? Gibt es Plätze, die Sie gerne besser miteinander verbunden hätten? Fehlt in Ihrem Grätzl die Anbindung? Oder gibt es Linien, für die Sie sich zu manchen Uhrzeiten kürzere Intervalle wünschen? Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Ideen gerne per E-Mail an forum@krone.at oder unten in den Kommentaren mit!