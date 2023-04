Wie Regierungen ihre Bürger aus dem Sudan retten

Noch rund 20 Österreicher vor Ort

Österreich hat keine eigene Botschaft im Sudan. Für das nordostafrikanische Land ist die Vertretung in Ägypten zuständig. Rund 45 Österreicher befanden sich am Wochenende im Sudan, 25 davon konnten in der Nacht auf Montag ausgeflogen werden, teilte Bundesaußenminister Alexander Schallenberg auf Twitter mit: „Ich bin sehr erleichtert, dass gestern Abend rund 25 Österreicherinnen und Österreicher mit Evakuierungsflügen in Sicherheit gebracht werden konnten. Wir sind sehr dankbar für die Solidarität und Hilfe unserer europäischen Partner, insbesondere Deutschland & Frankreich.“