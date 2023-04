USA evakuierten ihre Botschaft im Sudan

Angesichts der schweren Kämpfe im Sudan haben die USA am Samstag ihre Regierungsmitarbeiter aus dem Land abgezogen und ihre Botschaft in der Hauptstadt Khartum geschlossen. Sämtliche US-Diplomaten sowie deren Angehörige seien erfolgreich in Sicherheit gebracht worden, teilten das Weiße Haus und das US-Außenministerium in der Nacht zum Sonntag mit.