Bekommt auch Salzburg jetzt Schwarz-Blau im Land?

FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner zeigt sich immerhin überzeugt, „dass mit diesem Ergebnis die Freiheitlichen in Salzburg zu einem wichtigen und mitbestimmenden Faktor in der Landespolitik wurden. Die Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ ist vorbei.“ Er hofft nun auf rasche Bundeswahlen. OÖVP-Geschäftsführer Florian Hiegelsberger macht nicht viele Worte: „Das Ergebnis ist für die Volkspartei natürlich schmerzhaft und wenig erfreulich.“ Die Ursachen? Hiegelsberger: Das Muster, das wir schon bei den Wahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten gesehen haben, setzt sich auch in Salzburg fort.“ Nämlich, dass es Regierende heutzutage besonders schwer hätten.