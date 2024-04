Gewaltvorwurf: Anklage gegen Ingebrigtsen-Vater

Gold in Tokio

Der jüngste der drei Lauf-Stars, Jakob Ingebrigtsen, hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille über 1.500 Meter gewonnen und ist zweimaliger Weltmeister über 5.000 Meter. Derzeit trainiert ihr Vater den Mittelstreckenläufer Narve Gilje Nordås. Die norwegische Olympia-Organisation Olympiatoppen teilte am Montag mit, dass sie Gjert Ingebrigtsen keine Akkreditierung für die Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer geben werde.