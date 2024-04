Fußballfans prügelten Niederösterreicher im Auto

War Rapid-Niederlage Auslöser der Aggression?

Noch am Montag hatte der Niederösterreicher Schmerzen im Gesicht. Am Nachmittag wolle man die Schäden am Auto noch einmal begutachten und vielleicht zum Arzt gehen. Auch eine Anzeige, die im ersten Schock nicht erstattet wurde, wird noch folgen. Der Papa ist entsetzt: „Nur, weil der Verein grad 0:5 verloren hat (Rapid unterlag am Sonntagnachmittag dem LASK in Linz, Anmerkung der Redaktion), kann man sich doch nicht so aufführen!“ Seitens des Vereins reagierte man jedenfalls nicht auf eine Anfrage der „Krone“.