Jack Osbourne lag wegen Rattenurin im Sterben

Mit Blutegel-Wunden in Rattenurin getreten

Ein Tropenmediziner in London rettete ihm dann das Leben. „Ich hatte die Weil-Krankheit, das ist Leptospirose“, so Jack. „Ich bekam sie, weil ich Blutegelbisse an der Unterseite meiner Füße hatte. Ich schwamm und badete in einem Fluss, und wir kletterten auf Felsen und sprangen in diesen Dschungelfluss, und ich trat in eine Pfütze auf diesem Felsen, und es war Rattenpisse darin.“