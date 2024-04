Wird letztes Ländle-Derby zum Schicksalsspiel?

Ohne diese drei verdienten Siege in den Ländle-Duellen wäre der Abstiegskampf ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zieht man die Derbys ab, gewann Altach in der gesamten Saison nur zwei Spiele. Gleich viele wie Lustenau. Die vier Unentschieden, die Altach mehr aufweist, fallen kaum ins Gewicht. Das Schicksal der Ländle-Klubs wurde bisher also ganz klar in den Derbys entschieden.