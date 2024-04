Topfit! Alaba zeigt seinen Mucki-Oberkörper

Sieht sehr nach Crossfit aus, was der rekonvaleszente ÖFB-Kapitän da praktiziert. Bandagiertes Knie, leicht struppiges Haar, dezenter Bartwuchs und vor allem ein muskelbepackter Oberkörper, wie er von einem Spitzensportler erwartbar ist – so lässt sich Alaba auf Instagram für eine entsprechende Story filmen. Zumindest der Rest des Körpers (bis aufs Knie) scheint in Top-Form zu sein. Am womöglich nicht ganz austrainierten Oberkörper wird‘s definitiv liegen, sollte David es nicht zur EM schaffen.