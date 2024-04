Tuchel: Von Hoeneß will er gar nichts wissen

Gleich der erste Fragensteller versuchte es. Ob es denn eine Aussprache zwischen ihm, Tuchel, und Bayern-Macher Hoeneß gegeben habe. „Dazu sage ich nichts mehr“, wiegelte Tuchel reflexartig ab. Einige Minuten später versuchte es eine Reporterin noch einmal. Was es denn mit ihm mache, dass Hoeneß sich nicht entschuldigt, stattdessen nur nachgelegt und weitere Meinungsäußerungen tätigen werde. Tuchels Replik: Er deutete mit beiden Zeigefingern auf seinen Kopf und meinte: „Der Fokus ist komplett auf Real Madrid.“ Der Pressesprecher an seiner Seite sekundierte mit der Bitte an die Journalisten: „Bitte auf das Spiel konzentrieren.“