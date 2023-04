Kalb stürzt in Güllegrube: Feuerwehr eilt nach

Auf einem Bauernhof in Förolach bei Hermagor ereignete sich Sonntagfrüh ein tierischer Unfall. Ein Kalb stürzte aus unbekannter Ursache durch eine Öffnung in die Güllegrube. Der Landwirt schlug sofort Alarm und informierte die Einsatzkräfte Förolach und Hermagor. Sofort eilten diese zu Hilfe und versuchten das Tier zu befreien. Die Mitglieder stiegen mit schwerem Atemschutzgerät in die Grube.