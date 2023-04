Rennen in den sozialen Medien bereits entschieden

Ob dieser machbar ist, wird die Landtagswahl zeigen. In einem Bereich ist die Frontfrau der Salzburger Freiheitlichen indes längst an der Spitze. In den sozialen Medien kann es kein anderer mit der Großgmainerin aufnehmen. Ob auf Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok: Svazek ist überall präsent und kann auf die meisten Abonnenten – kumuliert knapp 80.000 – verweisen. Ihr Erfolgsrezept? „Authentizität!“ In die Karten spielen dürfte ihr, dass sie mit 30 Jahren die Jüngste in der Riege der Spitzenkandidaten ist.