Wahl in Salzburg: Geht blauer Durchmarsch weiter?

Am Sonntag steht mit den Landtagswahlen in Salzburg die nächste Möglichkeit an, um die Politik des Landes mitzubestimmen. Nach den Achtungserfolgen bei den letzten Wahlen in Niederösterreich und Kärnten rechnet die FPÖ auch diesmal mit guten Chancen und hofft, die stärkste Landesgruppe innerhalb der freiheitlichen Familie Österreichs zu werden. Was glauben unsere Leser? Geht der blaue Durchmarsch in Salzburg weiter? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf viele Kommentare!