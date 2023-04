Salzburg-Wahl: Dafür stehen die Spitzenkandidaten

KPÖ Plus vor Sprung in Landtag

Von den Kleinparteien werden der KPÖ Plus mit Kay-Michael Dankl an der Spitze Chancen auf den Einzug in die Landesregierung nachgesagt. Der sympathische Kommunist sitzt bereits im Gemeinderat der Stadt Salzburg und hat angekündigt, Haslauers größte Nervensäge werden zu wollen.