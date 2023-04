Arbeitskräftemangel ist die größte Herausforderung

Haben Sie mehrere Geschwister? Wenn Sie in den 1960ern geboren worden sind, dann wahrscheinlich. „In den 1960ern gab es in Österreich nahezu 135.000 Geburten pro Jahr. Die Geburtenrate ging seither um fast 40 Prozent zurück und lag in den letzten Jahren bei rund 85.000 Geburten. Die Arbeit in unserem Land ist aber nicht weniger geworden, im Gegenteil“, rechnet LH Anton Mattle (VP) vor. Er bekam Mitte April einen Antrittsbesuch von der neuen AMS-Chefin Sabine Platzer-Werlberger. „Das Treffen war sehr konstruktiv“, sagt die AMS-Chefin auf Nachfrage der „Krone“, „der Bedarf an Arbeitskräften und Fachkräften ist das große gemeinsame Thema für die nächsten Jahre.“