SP-Chef Lindner spricht sich klar für Doskozil aus

Junge, innovative Leute gefragt!

Das ändere aber nichts an seiner Kritik an Doskozils öffentlichen Wortmeldungen in Richtung Bundes-SPÖ in den letzten Jahren, fügt Lindner hinzu. Und, ein weiterer Nachsatz: „Alle drei Kandidierenden sind waschechte Sozialdemokraten. Sie alle haben ihren Platz in der SPÖ.“ Lindner ergänzt noch eine Erwartung an die am 24. April beginnende Mitgliedebefragung: „Klug genutzt bringt die Mitglieder-Einbindung frischen Wind und neue Kraft, wie wir bei den vielen Veranstaltungen sehen. Ich erwarte mir daher von allen drei Kandidierenden handfeste Überlegungen zu einem guten internen Miteinander in einer Team-Aufstellung und zur mutigen Öffnung hin zu jungen innovativen Leuten, wie z.B. einer Julia Herr oder eines Niki Kowall.“