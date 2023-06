„Wir reden immer noch zu wenig über Sex!“

So begann ich eine Ausbildung in Sexualmedizin 2010 bei Dr. Elia Bragagna in Wien, machte Zusatzausbildungen in Oxford, Mailand und Amsterdam, fing im AKH an der MedUni Wien an, das Thema in Forschung, Lehre und natürlich allen voran der Patientenversorgung zu implementieren. 2014 wurde dann die „Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und der Sexuellen Gesundheit“ ÖGFSSG, gegründet. Als Präsidentin der Fachgesellschaft organisiere ich im Team einen jährlichen Kongress, Fortbildung, Vorträge usw. mit.