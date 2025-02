Happy High – kurzerhand zu mehr Selbstvertrauen

Selbstoptimierung ist nicht das Ziel

Der Gedanke, dass sich all Ihre Probleme in Luft auflösen würden, wenn nur genug Selbstbewusstsein vorhanden wäre, ist allerdings eine Illusion. Denn gerade unsere Unvollkommenheit macht uns so einzigartig. Seinen persönlichen Happy High Status zu finden, bedeutet vielmehr, die jeweilige Situation an die eigenen Bedürfnisse und Stärken anzupassen. Sich selbst treu zu bleiben, auch wenn es mal schlecht läuft. Denn: Wir müssen nicht perfekt sein, um wertvoll zu sein.