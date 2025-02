Warum kann man nicht im Stehen schlafen?

Stell dir vor, du bist ein Superheld, der den ganzen Tag Menschen rettet. Am Abend bist du sehr müde und brauchst eine längere Pause. Im Liegen kannst du am besten schlafen – so, als ob du dich in deiner „geheimen Basis“ ausruhst. Deine Muskeln entspannen und dein Körper lässt all die Strapazen und schwierigen Situationen des Alltags hinter sich. Am darauffolgenden Morgen wachst du erfrischt und bereit für neue Abenteuer auf.