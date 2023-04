Massive Teuerung: Minister zitiert Handel zu sich

Mehrere Krisen, die sich überlappen und verstärken, hätten dazu geführt, dass immer mehr Menschen armutsgefährdet sind, erklärte der Minister am Donnerstagabend in der ORF-„ZiB 2“. Dazu würden Ukraine-Krieg, Energiekrise und eben auch die Teuerung zählen. „Der Sozialstaat in Österreich, der über Jahrzehnte erkämpft worden ist, verhindert Schlimmeres“, ist Rauch überzeugt - sonst wäre die „Armutsgefährdung drei Mal so hoch“.