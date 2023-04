Handel kämpft seit Jänner mit Umsatzrückgang

Die aktuellen Umsatzzahlen würden zeigen, dass „sich die Händler nicht an der Teuerungskrise bereichern“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag. Die Handelsbranche agiere damit „inflationsdämpfend“. „Hinsichtlich der unternehmerischen Erwartungen für die kommenden Monate zeigte sich in den letzten Monaten eine positive Tendenz im Einzelhandel insgesamt, wobei sich diese auch in der jüngsten Befragung widerspiegelt“, sagte Wifo-Ökonom und Studienautor Jürgen Bierbaumer.