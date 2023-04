Sei beim Extrem-Fahrsicherheitstraining dabei

Die Red Bull Driving School bringt das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt vom 10. bis 11. Juni 2023 zum Red Bull Erzbergrodeo. Aber Achtung: Es handelt sich dabei um ein Fahrsicherheitstraining der etwas anderen Art, bei dem Führerscheinneulinge alles lernen, was man in der Fahrschule noch nicht gelernt hat. Denn auch Driften, Einparken auf Kontakt, Reifenwechseln mit Vorschlaghammer und ein richtiger Burnout mag gelernt sein. Damit die TeilnehmerInnen all diese Skills und vieles mehr im Handumdrehen beherrschen, sind die Red Bull Driftbrothers als Fahrlehrer mit an Bord.