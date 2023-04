Für WM-Rennen war schon um 4.30 Uhr Tagwache

„Maximale Konzentration ist gefragt“, sagt Thorsten Schmitz, der heute, Freitag, bei der Masters-Mountainbike-WM in Cerro Bayo im Downhill-Bewerb startet. Am 10. April hob der Geschäftsführer von Intersport Austria in Richtung Argentinien ab, wo der 45-Jährige eine Riesenportion Mut braucht. Schließlich ist auf der nicht einmal zwei Kilometer langen Strecke namens „Kamikaze“ ein Gefälle von etwa 500 Höhenmetern zu bewältigen.