Wie wir Mountainbiken und wie wir stürzen

Auch das Thema Geschwindigkeit wurde in der Studie analysiert. Am schnellsten sind Mountainbiker in Bike-Parks unterwegs. Das Durchschnittstempo liegt hier bei 29 km/h. Auf Trails wurden 24 km/h gemessen und auf Fahr- und Forstwegen 26 kmk/h. Mit bis zu 70 km/h wurden die höchsten Geschwindigkeiten trotzdem auf Fahr- und Forstwegen gemessen. Die Breite und Geradlinigkeit der Wege lädt laut Kuratorium für Alpine Sicherheit vermutlich zum Schnellfahren ein.