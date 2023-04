SPÖ-Altkanzler hinter Rendi-Wagner - bis auf einen

Gewichtige Unterstützung hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in ihrem Kampf um den Verbleib an der Parteispitze erhalten. Die noch lebenden Altkanzler der SPÖ haben am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung an die Mitglieder appelliert, die Amtsinhaberin zu bestätigen. Nur einer schert aus - ausgerechnet jener Mann, der Rendi-Wagner einst in die Politik geholt und zur Ministerin gemacht hatte.