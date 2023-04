Herdengetrampel | Kommunist in der Manege?

Elefantenrunde - sie lieben sie nicht, die Politiker, und doch trampeln sie in der Herde von einer zur anderen. Gestern, Mittwoch, war es schon die dritte Herde innerhalb von nicht einmal drei Monaten, die zur „Krone“ trampelte. Nach den niederösterreichischen und Kärntner Landespolitikern nun also die Salzburger. Immer wieder interessant auch hinter den Kulissen, wie die Spitzenkandidaten einander gegenübertreten. Duzen oder siezen sie sich? Weichen sie einander aus? Oder sind sie eh gut befreundet, so lange sie nicht in der Manege stehen? Oder gehen sie auch in der Manege ordentlich miteinander um? Der Vergleich lohnt sich. Die Niederösterreicher Ende Jänner: hoch aggressiv, hoch geladen, einander spinnefeind, jeder gegen jeden. Und was kam letztlich heraus? Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und Udo Landbauer von der FPÖ, die nicht nur in der Elefantenrunde überzeugenderweise gar nicht miteinander konnten sind nun in einer Koalition „verheiratet“. Ganz anders die Kärntner Runde Anfang März: Viel milder im Umgang miteinander, weniger Hass, kaum tiefe Untergriffe. Was kam heraus? Eine rasche Einigung auf die Fortführung der SPÖ-ÖVP-Koalition. Und nun also die Salzburger Elefanten im Wiener Puls-Studio. Wilfried Haslauer erzählt davor von einem Foto, das seinen Vater Wilfried sen. in einer echten Elefantenrunde im Zirkus zeigt. Das waren Zeiten, als der „alte“ Haslauer regierte, als Landeshauptmann von 1977 bis 1989. Es scheint so, als wäre heute alles anders.