Briten warnen vor Cyberangriffen auf Infrastruktur

„Einige haben den Wunsch geäußert, eine größere Störung und zerstörerische Wirkung gegen westliche kritische nationale Infrastrukturen zu erzielen, auch in Großbritannien“, so das NCSC. „Wir gehen davon aus, dass diese Gruppen nach Gelegenheiten suchen werden, um eine solche Wirkung zu erzielen, insbesondere wenn die Systeme schlecht geschützt sind“, heißt es in der Warnung, die anlässlich einer zweitägigen Konferenz des NCSC und des Abhördienstes GCHQ in Belfast an die Presse weitergegeben wurde.