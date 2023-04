Künstliche Intelligenz braucht Linzer Digital-Uni

Ganz gewiss sei das sinnvoll, meint Oberösterreichs Doyen der Computermathematik, Bruno Buchberger: „Wer nicht selbst ganz vorne ist, die Technologie im Innersten versteht, beherrscht und weiterentwickeln kann, kann auch die wirtschaftlichen, persönlichen und gesellschaftlichen Chancen und Gefahren nicht wirklich einschätzen und in positive Bahnen lenken“, sagt der 80-Jährige, der selber intensiv am Thema „Automatic Programming“ forscht. Buchberger erläutert das weitergehend so: „Die Aufgabe einer Uni ist es, selbst in den tiefsten Schichten der Mathematik und der Algorithmen mitspielen zu können, Spitzenleistungen in der Forschung zu kreieren, die besten Forscher und die besten jungen Talente aus der ganzen Welt anzuziehen, anzuregen und zu bilden und nicht nur von der Tribüne aus den Spielverlauf zu kommentieren.“ Also ein Institut, das sich rein mit den Auswirkungen der digitalen Transformation beschäftigt, wäre aus Buchbergers Sicht zu wenig.