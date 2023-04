Schlagerstars, Schauriges und Schauspiel

Eine Reise rund um die Welt oder in den Wilden Westen, wandern mit Lamas durch den Nationalpark Kalkalpen oder Soul Music lauschen, das alles ist an diesem Wochenende in Oberösterreich möglich. Promi-Alarm nicht zu vergessen: Die Schlagerstars Nockis kommen nach Bad Hall, Marco Pogo ist in Ried im Innkreis und DJ Pete Sabo tritt mit Orchester im Linzer Brucknerhaus auf.