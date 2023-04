Van Morrison: Das innere Kind im alten Grantler

Keine Gnade

Das führt musikalisch zu ungeahnten Höhenflügen, bei denen die Emotionen zumindest stark gefiltert in den Vordergrund rücken. Das Country-lastige „The Streamlined Cannon Ball“, ein Cover von Roy Acruff And His Smoky Mountain Boys, singt Van mit erstaunlicher Inbrunst, beim durchaus flotten „Cold Cold Heart“ spürt man gar einen Anflug an leidenschaftlichen Schmerz durch die edlen Gemäuer wabern. Zwei Minuten vor dem offiziellen Konzertbeginn bringt der überpünktliche Künstler den Gig mit dem flotten Vipers-Cover „Streamline Train“ ins Rollen, da haben einige Anwesende noch das halb angebissene Lachsbrötchen in der Hand oder suchen in der Saaldunkelheit verzweifelt nach ihrem Sitzplatz. Van Morrison kennt keine Gnade und peitscht die Songs kompromisslos runter. Das geht so weit, dass er bei „Take This Hammer“ anfangs fast seinen Gesangseinsatz verpasst, weil er vom eigenen Konzerttempo überholt wird.