„Körper nicht mehr bereit“: DSV-Läuferin hört auf

„Es war eine wahnsinnig schöne Zeit“

„Es waren intensive Jahre voller Emotionen, Höhen und Tiefen. Was bleibt, sind viele tolle Erinnerungen und ich bin unendlich dankbar für all das, was ich erleben durfte“, schreibt Schmotz. „Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe und unglaublich dankbar, dass ich diesen wunderbaren Sport all die Jahre betreiben durfte. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit!“