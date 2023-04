„Ein Angebot, das man einfach nicht ablehnen kann“

Ins Rollen gebracht haben den Deal Rainer Salzgeber und Patrick Wirth von Pinturaults Ausrüster Head. Da nämlich der Rest des Pinturault-Teams (zwei Skitrainer, Kondicoach, Physio) in Frankreich daheim ist, wollte Alexis unbedingt einen Vertrauensmann in Österreich. Sprengers Aufgabe: Pinturault in den Speed-Bewerben noch schneller machen, an den noch in der Sammlung fehlenden Puzzlesteinen Abfahrtssieg und Olympia-Gold 2026 feilen.