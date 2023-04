Tim Cupal: „Man gewöhnt sich an die Gefahr“

Es waren höchst unruhige Ostern im Heiligen Land. Sechs Tote, Sturm des Tempelbergs, Terror, Raketeneinschläge, Ausschreitungen, Militärmobilmachung. Für den ORF-Mann in Israel hieß dies Dauereinsatz: Tim Cupal in der „ZIB“ um 7 Uhr, Tim Cupal um 13 Uhr, Tim Cupal um 19.30 Uhr und dann noch in der „ZiB 2“. Dazwischen im Radio. Keine Freizeit, wenig Schlaf, viele Kilometer.