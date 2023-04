Urlaub im Gartenhof spendet Lebensfreude

„Lebensfreude ernten“

Braunsteins biodynamisches Weingut ist ein Juwel für sich. Die Atmosphäre auf dem Hof ist familiär. „Dieses gute Gefühl wollen wir an unsere Gäste weitergeben“, betont die Winzerin. „Zuversicht säen, Lebensfreude ernten“, lautet ihr Credo. Kraft spenden Übungen aus Qigong und Kriya Yoga. Es gibt weiters Kurse über Akupressur, Ernährung, therapeutisches Malen. Ein Gesundheitsspaziergang steht am 13. Mai an. „Green Care ist ideal für Körper, Geist und Seele“, lobt Niki Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer.