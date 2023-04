„Beamtenbagger“ fährt mit Liebe und Fett weiter

Er wurde 1970 eingebaut und danach aus sicherheitstechnischen Gründen auch schon nicht mehr hergestellt. Der Paternoster-Lift - jener Personenaufzug, der nie anhält, bei dem man in voller Fahrt ein und aussteigt, der im Kelag-Gebäude in Klagenfurt immer noch herumfährt, ist dort ein gern genütztes Relikt. Wenn man nichts Falsches mit in den Lift hineinnimmt, passiert auch nichts. Und gerettet wird man „händisch“.