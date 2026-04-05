Schwarzeneggers Sohn holt wieder Bodybuilding-Sieg

Nur wenige Tage nach seinem dreifach-Triumph in Denver hat Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena gerade einen weiteren großen Sieg im Bodybuilding errungen und sich in Kalifornien den INBA Iron Gladiator Classic Physique-Titel gesichert.
Erst zum Jahreswechsel hatte Baena erklärt, dass er sich nun voll und ganz dem Training verschrieben habe und sich endlich dazu entschlossen habe, an Wettkämpfen teilzunehmen. Und das trägt nun offenbar Früchte.
Bei seinem ersten Contest in Denver stand der 28-Jährige in der offenen Bodybuilding-Schwergewichtsklasse gleich dreimal ganz oben auf dem Treppchen – und nun der nächste Erfolg.
„Conan der Barbar“
Baena teilte auf Instagram mehrere Sieger-Fotos von sich mit Schwert und Schild, nachdem er seine Pro-Card erhalten hatte – wie einst der Papa im Filn-Klassiker „Conan der Barbar“ ..
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