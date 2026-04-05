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Gerüchte trotz Platz 1

Sturm-Boss Jauk: „Das erzeugt unnötigen Lärm“

Fußball National
05.04.2026 12:30
Sturm-Präsident Christian Jauk
Sturm-Präsident Christian Jauk(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Vor dem Hit bei Rapid am Ostersonntag nahm sich Sturm-Boss Christian Jauk Zeit für die „Krone“. Der schwarz-weiße Präsident sprach über die Performance des Duos Parensen/Ingolitsch, Gerüchte über seinen Technischen Direktor und eine historische Chance für den Klub.

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