Ein Blick auf Innovation und Landwirtschaft

Der Hermagorer Bauernbund besuchte kürzlich Betriebe in Osttirol, die traditionelle Landwirtschaft neu denken und damit neue Umsatzwegmöglichkeiten entdecken wollen. Für das Gail- und Lesachtal gibt es jetzt kreative Ansätze und frische Ideen.
Nach einem verheerenden Brand im Jahr 2022 stand die Familie Gstinig in Oberlienz vor dem Nichts. Das Wirtschaftsgebäude brannte ab, die Grundlage der Viehwirtschaft wurde zerstört. Mit viel Engagement und Zusammenhalt gelang es der Familie, den Betrieb aber nicht nur sprichwörtlich aus der Asche neu entstehen zu lassen. Heute gilt der Oberlienzer Betrieb als moderne Anlage und verbindet unterschiedliche Betriebszweige. Deswegen besuchte der Bauernbund Hermagor die Familie auch bei ihrem Bezirksausflug. Im Fokus standen dabei innovative Ideen und moderne Ansätze in der Landwirtschaft, die sich vielleicht auch in Hermagor umsetzen lassen.
Besuch in der Landwirtschaftsschule
An der Tagesordnung der 50 Kopf starken Gruppe rund um Obfrau Kathrin Unterweger stand außerdem die landwirtschaftliche Lehranstalt Lienz. „Die Einrichtung überzeugt durch ihre praxisnahe Ausbildung und stellt ein wichtiges Fundament für die Zukunft der Landwirtschaft dar“, betont Unterweger. Für die Besucher gab es direkt einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
Am Nachmittag wurde dann ein weiterer innovativer Betrieb besucht: In Dölsach verbindet der Green-Care-Betrieb der Familie Halbfurter Hanfanbau, Viehwirtschaft, Lebensberatung, Hofladen und Direktvermarktung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.