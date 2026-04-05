Ein Blick auf Innovation und Landwirtschaft

Nach einem verheerenden Brand im Jahr 2022 stand die Familie Gstinig in Oberlienz vor dem Nichts. Das Wirtschaftsgebäude brannte ab, die Grundlage der Viehwirtschaft wurde zerstört. Mit viel Engagement und Zusammenhalt gelang es der Familie, den Betrieb aber nicht nur sprichwörtlich aus der Asche neu entstehen zu lassen. Heute gilt der Oberlienzer Betrieb als moderne Anlage und verbindet unterschiedliche Betriebszweige. Deswegen besuchte der Bauernbund Hermagor die Familie auch bei ihrem Bezirksausflug. Im Fokus standen dabei innovative Ideen und moderne Ansätze in der Landwirtschaft, die sich vielleicht auch in Hermagor umsetzen lassen.