Im bunten Licht der „Guggln“ Auferstehung sehen

„Bei uns werden die Statuen am Altar zusammengerückt, dann wird aus Holz das Ostergrab aufgebaut. So vier Meter hoch wird es schon sein“, schätzt Annewanter, der Chronist von Obertilliach in Osttirol. Josef Kramer aus Thaur bei Innsbruck hatte es 1843 gemalt. Es besteht aus der Rückwand sowie drei Rundbögen und zeigt in der Karwoche eine violette Wand, am Karfreitag und Karsamstag den im Grabe liegenden toten Jesus. Während der Auferstehungsfeier kommt es noch einmal zu einem Wandel des Motivs: Vor den Augen der Gläubigen in der Kirche wird ein großes Bild des auferstandenen Christus mit Siegesfahne vor dem toten Jesus hochgezogen. Diese Tradition macht die wesentlichste Glaubenswahrheit sichtbar, was heute noch imponiert und früher, als nicht jeder die Bibel lesen konnte, umso wichtiger war.