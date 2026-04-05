Diebe hatten es auf Autowaschanlagen abgesehen

Unbekannte Täter nutzen die Osterfeierlichkeiten in Kärnten und schlugen in der Nacht auf Sonntag zu. An drei Standorten knackten sie Automaten von SB-Waschanlagen und stahlen Bargeld.
Zugetragen haben sich die Vorfälle in der Nacht auf Sonntag. Bislang unbekannte Täter suchten offensichtlich gezielt drei Autowaschanlagen in Kärnten auf. In Klagenfurt-Feschnig, Kirschentheuer und Kohldorf bei Kühnsdorf brachen die Täter die Münzladen der dortigen Wasch- sowie Saugautomaten gewaltsam auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.
Gleiche Vorgehensweise
Wie viel Geld die Täter tatsächlich erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Da aber an allen drei Tatorten eine identische Vorgehensweise festgestellt wurde, gehen die Ermittler der Polizei von einem klaren Tatzusammenhang aus. Die Erhebungen laufen.
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