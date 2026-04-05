Diebe hatten es auf Autowaschanlagen abgesehen

Gleiche Vorgehensweise

Wie viel Geld die Täter tatsächlich erbeuten konnten, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Da aber an allen drei Tatorten eine identische Vorgehensweise festgestellt wurde, gehen die Ermittler der Polizei von einem klaren Tatzusammenhang aus. Die Erhebungen laufen.