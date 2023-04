Osterfriede oder Kriegs-Eier

Weniger klar scheint dies jenen Politikern zu sein, die unsere Neutralität in eine „notwendige“ militärische und eine nicht erforderliche politische trennen wollen. Diese Sichtweise findet sich weder im Gesetz noch in dem Fachdossier des Parlamentes über die Neutralität (aktualisiert am 5. April 2023). Vielmehr heißt es: Ein neutraler Staat leistet auch keine direkte oder indirekte militärische Unterstützung an eine der Konfliktparteien.