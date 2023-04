Austria ist nur auf dem Papier ein „Jausengegner“

Meister Salzburg setzte damit eine eindrucksvolle Serie fort. Seit Juni 2018, als man in Wiener Neustadt zum Saisonausklang mit 0:4 verlor, ist der rot-weiß-rote Liga-Dominator gegen die Austria unbesiegt, feierte in 15 Duellen eindrucksvolle 14 Siege. Die Favoritenrolle könnte nicht eindeutiger verteilt sein, als Jausengegner dient der Wiener Traditionsklub allerdings nicht. „Auf dem Papier sieht es so aus, auf dem Platz ist es aber etwas ganz anderes“, rechnet Amar Dedic mit einem harten Kampf.