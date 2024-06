Die besten Kapellen marschieren um die Wette

Mit der siebenten Ausgabe von „Musik in Bewegung“ kommen die besten Marschierer unter den Blasmusik-Kapellen an diesem Wochenende nach Bischofshofen. Die sechs Kapellen aus Österreich und Südtirol mussten sich schon am Freitag dem Pflichtprogramm (Stufe D) stellen. Am Samstag folgt im Auslauf des Schanzengeländes die Kür – das schwierige Showprogramm samt Formationswertung.