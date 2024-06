Höll verpasste in Trentino den Sprung aufs Podium

Auf Rang drei beendete Valentina Höll das Semifinale, das Podium konnte sie beim Weltcup-Stopp in Val die Sole (It) aber nicht halten. Am Ende kam sie mit sech Sekunden Rückstand im Ziel an, die Saalbacherin musste sich mit Rang fünf begnügen. Der Sieg ging an Tahnee Seagrave.